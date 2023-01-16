На Набережной Космонавтов появится мемориальная доска Марии Фомичевой

На Набережной Космонавтов в Саратове появится мемориальная доска ветерана войны и труда, основателя художественной галереи имени Василия Фомичева Марии Фомичевой. Соответствующее постановление подписала глава Саратова Лада Мокроусова.

Созданием доски должно согласно документу, заниматься СРО ВТОО «Союз художников России». Ее установят на фасаде пятиэтажного жилого дома № 3 на набережной Космонавтов.

Мария Фомичева – жена Заслуженного художника России Василия Фомичева. Она передала около 400 его работ в музеи Саратовской области и других регионов.