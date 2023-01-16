Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном сносе моста в Саратовской области

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном сносе пешеходного моста в Саратовской области. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального СК.

Речь идет о демонтаже пешеходного моста через водоем в поселке Черноморский. Жители поселка обратились в приемную главы федерального ведомства и сообщили, что вынуждены ходить в соседнее село Славянка в магазин, потому что своего у них нет. При этом местные власти снесли соединявший эти два населенных пункта пешеходный мост.

Александр Бастрыкин поручил главе саратовского СУ СК Анатолию Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по инциденту.