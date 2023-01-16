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НовостиОбщество16 января 2023 19:46

В Саратовской области мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом

ЧП в Краснопартизанском районе
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 16 января, в Краснопартизанском районе Саратовской области мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Трагедия произошла в поселке Чистопольский. В частном доме на улице Радищева представитель администрации обнаружил 66-летнего мужчину и 43-летнюю женщину без признаков жизни. Он сообщил об этом в полицию.

По основной версии, причиной смерти пострадавших могло стать отравление окисью углерода. Идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.