В Саратовской области мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 16 января, в Краснопартизанском районе Саратовской области мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Трагедия произошла в поселке Чистопольский. В частном доме на улице Радищева представитель администрации обнаружил 66-летнего мужчину и 43-летнюю женщину без признаков жизни. Он сообщил об этом в полицию.

По основной версии, причиной смерти пострадавших могло стать отравление окисью углерода. Идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.