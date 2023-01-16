фото: СУ СКР

В Ленинском районе пенсионерку нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 14 января в одной из квартир Ленинского района было обнаружен тело 80-летней пенсионерки, родственники сообщили о страшной находке в полицию. Телесных повреждений на теле женщины не имелось.

Назначена судмедэкспертиза. Все обстоятельства смерти выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.