фото: СУ СКР
В Ленинском районе пенсионерку нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, 14 января в одной из квартир Ленинского района было обнаружен тело 80-летней пенсионерки, родственники сообщили о страшной находке в полицию. Телесных повреждений на теле женщины не имелось.
Назначена судмедэкспертиза. Все обстоятельства смерти выясняются.
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