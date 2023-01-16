В Саратове для муниципальных нужд изымаются еще четыре земельных участка

фото: 2gis

Согласно постановлениям администрации города, еще четыре земельных участка с аварийными домами изымут для муниципальных нужд.

Три из них расположены в Волжском районе. На ул. Соборная, 3 (А, Б) находится участок площадью 1230 кв. м, на нем расположено здание с 16 помещениями. На ул. Соборная, 53А расположен участок площадью 255 кв. м с шестиквартирным жилым домом.На ул. Мичурина, 137 изъятию подлежит земельный участок площадью 942 кв. м, а также 10 жилых помещений, расположенных в домах № 137 (лит. А, Б), (лит. В) по ул. Мичурина.

Кроме того, изымается земельный участок площадью 513 кв. м на ул. Яблочкова, 9А. На участке расположено здание с пятью помещениями.

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