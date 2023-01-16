Саратовские чиновники лучше других госслужащих страны знают антикоррупционные законы

Фото: Архив КП

С 9 по 14 декабря ушедшего года прошел III Всероссийский антикоррупционный диктант – исследователи поставили своей целью проверить знания россиян в области антикоррупционного законодательства. Результаты конкурса опубликованы на сайте проекта.

Участникам теста предлагалось ответить на 40 вопросов о юридических нормах в этой сфере. В нескольких заданиях испытуемый должен был самостоятельно выбрать справедливый вид юридической ответственности за экономические правонарушения.

Всего диктант писали 87 тысяч человек, что почти в четыре раза выше популярности конкурса в 2021 году. Большая часть опрашиваемых являются служащими госсектора.

Регионы-рекордсмены по численности участников – Хабаровский край, Марий Эл и Москва. Саратовская область также стала одной из самых активных участниц диктанта – в нем приняли участие 889 чиновников региона. Меньше всего госслужащих поучаствовало из Ингушетии. Там тест прошли лишь девять человек.

В среднем по стране испытуемые смогли ответить правильно на 65% вопросов, что на три процента лучше результатов прошлого года.

Сотрудники на государственной службе в Саратовской области показали лучший результат по России – 83% чиновников отлично осведомлено об антикоррупционном законодательстве, после нашей губернии в топе рейтинга оказались госслужащие в Орловской (80%), Вологодской (77%), Рязанской (76%) и Новосибирской (75%) областей.

Хуже всего в вопросах антикоррупционного права разбираются в Забайкалье (58%) и Амурском крае (59%). Низкие результаты показали чиновники Мурманской и Магаданской областей, Камчатки, Сахалина и Дагестана – в каждом 62%, а также Чукотки (61%).

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