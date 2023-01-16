Две жительницы Аткарска обманом получали выплаты на несуществующих детей

Мошенничество раскрыли

Вынесен приговор двум жительницам Аткарска, обманувших государство с выплатами на детей.

В Аткарске местных жительниц 47 и 54 лет осудили за мошенничество при получении выплат от государства. Установлено, что в 2022 году после подачи ложных сведений о рождении ребенка женщины незаконно получали пособия на общую сумму более 350 тыс. руб.

Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, одна из женщин, ранее судимая, приобрела фиктивное свидетельство о рождении ребенка и обратилась за получением социальной выплаты в Центр социальной защиты. Другая горожанка обратилась в местное отделение социальной поддержки с аналогичной легендой. Там ей оформили пособие на ребенка до 3 лет.

Обман вскрылся во время прокурорской проверки. На аткарчанок завели дело о мошенничестве при получении выплат. Суд приговорил каждую из подсудимых к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. С них взыскано более 335 тыс. Приговор вступил в законную силу.

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