Саратовская область осталась в десятке регионов по темпам вымирания населения. Об этом сообщает Росстат.

Согласно статистике, за 11 месяцев в регионе 15 108 детей, что на 1 736 меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. Смертность же составила 31 667 человек, что меньше, нежели в 2021 году на 29,4 процента.

В период с января по ноябрь 2022 года естественная убыль населения в Саратовской области составила 16 559 человек. Годом ранее она была выше - 28 020 человек.

Саратовская область заняла третье место среди субъектов ПФО по естественной убыли. Выше показатель только в Нижегородской (22 тысячи) и Самарской области (18,1 тысячи).

Из всех субъектов РФ Саратовская область оказалась на 8-й строчке, уступив Московской области, Краснодарскому краю, Ростовской области, а также Нижегородской Самарской, Свердловской и Кемеровской областям.

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