фото: Архив КП

В Саратове дети вновь стали жертвами укусов бродячих собак. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

13 января в Саратове произошло сразу два нападения бродячих собак на детей. На улице Азина собаки набросились на 10-летнюю девочку. Кроме того, улице Ново-Крекингской бездомные животные покусали 11-летнего мальчика.

Дети были доставлены в больницу, у обоих детей в медицинском учреждении были диагностированы укушенные раны голеней.

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