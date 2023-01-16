В Саратове отключили воду и отопление до вечера

В Саратове сегодня, 16 января, без холодной воды и отопления остался ряд абонентов.

Как сообщает пресс-служба ООО «КВС», из-за работ на коммуникациях подача ресурса остановлена ориентировочно до 20.00 по следующим адресам:

- Степана Разина 13/31;

- Аткарская 12/14

Также сегодня жители поселка Тепличный проведут день без питьевой воды из-за работ на водопроводе по Комсомольской,1.

Ограничено холодное водоснабжение абонентов ул. Перспективная, Тепличная, Новая, Молодежная.

Кроме того, в связи с ремонтом сетей ПАО «Т Плюс» примерно до 20.00 отключили отопление и горячую воду по адресам 2-я Садовая №74 и Пугачева 1,1 «а».

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