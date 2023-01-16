В Саратове остановили трамваи из-за подозрительного предмета в вагоне

В Саратове днем 16 января произошел сбой в движении трамваев № 3.

Как сообщили в 13:33 администраторы группы СГЭТ в соцсети «ВКонтакте», электротранспорт, следовавший из Мирного переулка в Ленинский район, из-за обнаруженного в вагоне подозрительного предмета. остановили у ДЦ «Навигатор»

Движение трамваев восстановили в 13:51. Подробности случившегося не приводятся.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 12 января из-за бесхозного пакета в вагоне «тройки», которую остановили у Сенного рынка. Тогда движения не было 20 минут.

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