Саратовский суд постановил ограничить доступ к телеграм-каналу «Сойкапересмешница». Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Октябрьский районный суд Саратова постановил ограничить доступ к информации, размещенной в телеграм-канале «Сойкапересмешница», касающейся ректора Саратовской государственной юридической академии Екатерины Ильговой. Суд признал опубликованные сведения клеветой.

Речь идет о публикации от 27 июля 2022 года, в которой говорилось о незаконных удержаниях по 500 рублей со стипендий студентов. Распространенные данные Екатерина Ильгова опровергла, заявив о недостоверности, и попросила в суде ограничить доступ к сведениям, порочащим ее честь и достоинство. Ильговой были представлены документы, в которых говорится только о стандартных удержаниях – налоги на доходы физических лиц и отчисления в профсоюз, других удержаний нет.

— Учитывая изложенное, размещенная информация не соответствует действительности, поскольку непредусмотренных действующими нормативными актами удержаний из стипендий не производилось,— говорится в материалах суда.

Судья Дмитрий Апокин пришел к выводу, что несоответствующие действительности сведения в публикации «бесспорно порочат честь, достоинство и репутацию заявителя». На основании этого суд постановил ограничить доступ к странице телеграм-канала «Сойкапересмешница».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.