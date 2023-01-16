Жителя поселка из Новоузенского района наградили медалью Жукова

Наш боец

Жителя поселка Радищево Новоузенского района Армана Ускумбаева наградили государственной наградой РФ — медалью Жукова. Об этом сообщает администрация района в видеоролике в Telegram.

Арман Ускумбаев участвовал в боевых действиях на Украине. Был ранен, но восстановился и вернулся на службу. Сейчас продолжает свое участие в спецоперации.

Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах. При ее получении в день награждения военный получает 5 окладов.

В декабре медалью Жукова наградили жителя Калининского района.

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