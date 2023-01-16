Школьница из Саратова стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады

Наша победительница

Ученица школы № 18 Саратова стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку.

Победителем регионального этапа олимпиады стала София Таркинская, учащаяся 11 класса средней общеобразовательной школы № 18 г. Саратова. Об этом сегодня, 16 января, сообщило Министерство образования Саратовской области на официальном портале. В прошлом году София была призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку.

Призерами олимпиады стали Елизавета Лодянова (10 класс) и Родион Дронов (11 класс), обучающиеся гимназии №2 г. Саратова.

10 января 2023 года стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и начался он с олимпиады по французскому языку. До 22 февраля 2023 года более 2 тысяч школьников пройдут испытания по 24 учебным предметам.

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