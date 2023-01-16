Российских детей предупредили об опасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Юрий Юрин дал совет по защите российских детей от опасных провокаций по телефону. Глава саратовского управления по безопасности жизнедеятельности населения прокомментировал информацию о звонках детям с просьбами открывать газовые конфорки.

По сведениям единой диспетчерской дежурной службы и специалистов системы 112, в Саратовской области информации от родителей о подобных звонках на телефоны детей не поступало. В случае обращений информация будет передана в соответствующие компетентные органы для принятия мер.

Я хотел бы еще раз напомнить родителям (без всякой связи с данной темой): не оставляйте маленьких детей без присмотра, контролируйте круг общения своих детей (особенно в сети интернет), научите ребенка правилам пожарной безопасности (не трогать спички, зажигалки, не подходить к плите в отсутствие родителей, не открывать дверь незнакомым). Приучите ребенка не реагировать на звонки с чужих номеров.

Общайтесь с детьми почаще, когда в отношениях царит доверие, ребенку не придет в голову слушать советы посторонних людей. Научите ребенка во всех экстренных случаях звонить по номеру "112".

Берегите себя и своих близких! - прокомментировал руководитель управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

Напомним: в соцсетях распространяют информацию о том, что неизвестные берут из открытого доступа телефоны детей, звонят, притворяясь сотрудниками экстренных служб, и просят детей открыть газовые конфорки, чтобы, якобы проверить исправность системы. Информация об этом появилась также сегодня, 16 января, в ряде федеральных телеграм-каналов и СМИ.

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