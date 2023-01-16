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Саратовская мебельная фабрика инвестирует в производство свыше 380 млн рублей. Об этом сообщает Минпромэнерго Саратовской области.

Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин совершил рабочий визит на одну из крупнейших мебельных фабрик региона. Производственные площади занимают около 100 000 кв. м, за месяц на предприятии изготавливают более 4000 комплектов мебели для 130 городов России.

В 2021-2025 годах компания инвестирует в приобретение оборудования, транспортных средств, программного обеспечения более 380 млн рублей. Половина запланированных закупок уже проведена. Полная реализация инвестпроектов позволит увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет до 190 млн рублей и повысить среднемесячную заработную плату сотрудников, по итогам 2022 года превысившую 65 тыс. рублей.

— Несмотря на все вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться в 2022 году, мы смогли удержать объем производства и выручку практически на том же уровне, что и в 2021. Спасибо правительству Саратовской области за оказываемую помощь. За последние два года мы получили субсидии в размере 9 млн рублей на развитие производства, а также кредиты на условиях льготной ставки на сумму 1 млрд рублей. В 2023 году также рассчитываем на всестороннюю поддержку региональной власти в реализации своих инвестиционных проектов — основатель и генеральный директор компании «Мария» Ефим Кац рассказал Михаилу Торгашину о результатах работы:

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