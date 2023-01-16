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НовостиОбщество16 января 2023 10:45

В Балаково следователи уточняют обстоятельства смерти 39-летенго мужчины на улице

Повреждений на теле погибшего специалисты не нашли
Роман Хвалин
Фото: пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следователи из города Балаково начали доследственную проверку по факту гибели мужчины, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Тело 39-летнего мужчины без признаков жизни нашли охранники одного из учреждений города на улице Академика Жука, они заявили о страшной находке в полицию. Предварительно, на теле погибшего не было найдено повреждений.

Проводится судмедэкспертиза, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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