Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 10:29

В Балашове подросток упал с 4-го этажа

ЧП в Саратовской области
Наталия Калинина
Погиб подросток

Погиб подросток

В Балашове сегодня, 16 января, при падении с 4-го этажа дома погиб подросток. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

По предварительной информации, юноша упал с четвертого этажа одного из домов на улице Строителей. Прибывшие на место медики констатировали смерть 14-летнего гражданина.

Правоохранители выясняют, какие обстоятельства предшествовали трагедии.

На месте работают все экстренные службы. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.