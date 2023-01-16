В Балашове подросток упал с 4-го этажа

Погиб подросток

В Балашове сегодня, 16 января, при падении с 4-го этажа дома погиб подросток. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

По предварительной информации, юноша упал с четвертого этажа одного из домов на улице Строителей. Прибывшие на место медики констатировали смерть 14-летнего гражданина.

Правоохранители выясняют, какие обстоятельства предшествовали трагедии.

На месте работают все экстренные службы. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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