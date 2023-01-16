Саратовский боец в зоне проведения СВО написал стихи о любви и растрогал жительниц губернии

Фото: Архив КП

Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV» вчера, 15 января, опубликовал видео, на котором наш боец-земляк читает романтические стихи собственного сочинения в зоне СВО.

Автор поста в канале предположил, что таким необычным способом российский военнослужащий Никита признался в любви к девушке, оставшейся на Малой Родине.

- А помнишь ли, как при знакомстве желание залило оба сердца, Как в разговорах искренность душам велела догола раздеться? А помнишь ли мои глаза в дыму? Или иначе было? А следствие я помню, как во тьме и в тишину Твое имя отбивало мое сердце. А знаешь ли, что задышу я, Когда тебя и боль твою увижу? Мысли, не тревогу. Тогда и духом воспарю я. Что мне крыши, что мне тексты к Богу? Зачем мне чудо, если ты восьмое? Зачем мне вера, если ты сама богиня? Зачем все чувства, если есть одно, простое? Я отдал руку, сердце. Прошу, убереги меня. Убереги меня от пустоты сердечной, Убереги от злого, черного из печки, Ты просто будь: моей дилеммой вечной, Моей погибелью, душою безупречной. Ведь ты для меня - идол вне времени. Кроме тебя оно лишь в цене. Все года, что судьбою отмерены, На волю тебе. Все. Дышу, живу тобой. Прелестный образ выгнал мыслей в пустоту. Но я ж теперь как мишка золотой С одной лишь фразой: «Люблю. Я тебя люблю», - выразил свои чувства молодой солдат.

Женская аудитория канала оценила признание Никиты и попросила воина и дальше посвящать стихи своей возлюбленной, а после Победы провести поэтический вечер в родном крае.

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