фото: СУ СКР

В Лысогорском районе опекун на протяжении двух лет домогался до несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, с апреля 2015 по август 2017 года 58-летний мужчина в поселке Октябрьский Лысогорского района опекая несовершеннолетних девочек (обеим было менее 15 лет) неоднократно домогался до них. Об этом стало известно лишь спустя пять лет, в августе 2022 года, когда младшая из девочек рассказал о случившимся сотрудникам органов опеки.

В ходе осмотра жилища подозреваемого было обнаружена взрывчатка. Уголовное дело с обвинением по трем статьям направлено в суд

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