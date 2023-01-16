Три старинных дома в центре Саратова стали историческими памятниками

Дом на углу Первомайской и Некрасова / 2ГИС

Три саратовских дома признали памятниками культурного наследия регионального значения. Об этом свидетельствуют документы, подписанные председателем областного комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Реестр памятников областного значения расширился за счет домов по адресу:

Угол Первомайской, 56 и Некрасова, 39 («Дом городского архитектора Салько, 1875-1915 годы») и Первомайская, 72 («Дом генерал-майора Д. И. Перлика»).

Памятником городского значения был признан дом на Челюскинцев, 133 («Доходный дом П.Ф. Панина»)

На территории памятников запрещено строительство и любые другие работы, которые могут нанести ущерб памятникам архитектуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.