В Саратовской области материнский капитал чаще всего тратят на образование детей

В Саратовской области родители предпочитают тратить средства материнского капитала на образование своих детей. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты региона.

На сегодняшний день размер регионального материнского капитала составляет 120151,67 рублей. По данным министерства в прошедшем году чаще всего жители региона направляли средства поддержки на оплату образования. Такой возможностью воспользовались 1235 семей. 795 семей использовали маткапитал на улучшение жилищных условий.

Напомним, что данная мера поддержки в Саратовской области оказывается благодаря федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», в Саратове в 2022 году средствами воспользовались 2036 семей.

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