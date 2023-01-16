фото: СУ СКР

За смертельное избиение из-за ревности саратовец проведет 12 лет в тюрьме. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Судом и следствием установлено, что 13 июля 2022 года 45-летний мужчина пришел на работу к своей знакомой в Ленинском районе Саратова. Приревновав ее к коллеге, мужчина набросился и избил мужчину, а затем стал угрожать убийством своей знакомой.

Испуганная женщина вызвала сотрудников полиции, но агрессивный мужчина скрылся. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице 21 июля, несмотря на квалифицированную помощь врачей.

Следователи выяснили, что в ноябре 2021 года 45-летний гражданин избил еще одного и 37-летнего знакомого, нанеся его здоровью тяжкий вред. По совокупности преступлений суд назначил рецидивисту 12 лет и 1 месяц колонии строгого режима.

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