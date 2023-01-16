Молодой балаковец заплатил штраф за ДТП только после ограничений на его «Приору»

Фото: ГУ ФССП по Саратовской области

Молодой житель Балакова заплатил сумму материального ущерба по приговору суда только после вмешательства приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Саратовской области.

Суд обязал 26-летнего балаковца выплатить штраф в 150 тысяч рублей за ДТП. Мужчина не стал выполнять решение инстанции добровольно, тогда приставы запретили ему покидать территорию России, арестовали расчетные счета и запретили перерегистрацию его личного автомобиля Lada Priora.

После этого горожанин полностью оплатил штраф.

- Принятый комплекс мер побудил гражданина оплатить задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - подытожили в ведомстве.

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