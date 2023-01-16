В Саратове земля под строительство частных домов подорожала на 35 процентов

Цены растут!

Земля в Саратове подорожала на 35 процентов. К такому выводу пришли эксперты федеральной базы недвижимости Restate, которые подвели итоги 2022 года на рынках частных домов и земли под ИЖС. Изучались цены в крупных городах России.

Дома подорожали почти во всех населенных пунктах, население которых около или более 1 миллиона человек. Дешевле они стали только в Екатеринбурге (-7процентов), Санкт-Петербурге (-16 процентов) и Томске (-18 процентов). Максимальный рост — +102 процента — продемонстрировали города Московской области, которые аналитики объединили в одну группу.

В Саратове по итогам 2022 года жилой дом в среднем можно приобрести за 4,4 миллиона рублей. За 12 месяцев сумма выросла на 16 процента или 600 тысяч рублей.

В Саратове земля под строительство частных домов выросла в цене на 35 процентов. Если 1 января 2022 года она стоила 89 тысяч рублей за сотку, то 31 декабря за каждую сотку нужно было платить в среднем 102 тысячи рублей. Основной рост цен пришелся на осенние летние месяцы прошлого года. К концу года было отмечено небольшое снижение.

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