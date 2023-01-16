Саратовские следователи раскрыли почти 97 процентов умышленных убийств за 2022 год

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области рассказали об итогах работы ведомства в прошедшем году.

Основные усилия следователей были направлены на выявление и раскрытие преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних, и коррупционных правонарушений.

Так, ведомство возбудило 208 уголовных дел о коррупционных преступлениях, в суды региона было направлены материалы 108 дел в отношении 114 подозреваемых. Сумма возмещенного ущерба за экономические правонарушения составила 558 миллионов рублей, общая стоимость арестованного имущества составила 356 миллионов рублей.

Следователи раскрыли все дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть и о сексуальном насилии, раскрываемость умышленных убийств составила 96,9%. Всего же было расследовано 1801 преступление, 756 из них – по тяжким и особо тяжким статьям уголовного кодекса. Всего за год в суды области отправлены материалы 1185 уголовных дел, раскрыто 42 преступления прошлых лет.

В региональном управлении СУ СКР отметили сокращение уровня преступности.

- На 41 % снизилось количество причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, на 50 % снизилось количество насильственных действий сексуального характера и преступлений против собственности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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