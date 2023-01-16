В Пугачеве загорелся Камаз – пострадал водитель

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 16 января, в Пугачеве загорелся Камаз. На пожаре пострадал водитель, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в 10:55 на улице Кутякова. Загорелся автомобиль «Камаз», припаркованный на открытой площадке. В результате сгорела кабина автомобиля на площади 2 квадратных метра.

В результате пожара пострадал 59-летний мужчина, он доставлен с ожогами в больницу. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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