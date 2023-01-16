Комитет инвестпроектов возглавил экс-депутат Саратовской области от КПРФ Валерий Пруцков

Постановлением Губернатора, с 16 января текущего года, на должность заместителя начальника комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области назначен Валерий Пруцков. Он же будет исполнять обязанности главы комитета. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе губернатора.

Пруцков родился в 1976 году. В 2016 году стал членом Энгельсского городского совета депутатов от партии КПРФ. Работал директором ООО «Тритон».

Напомним, что на прошлой неделе с должности главы комитета по инвестиционным проектам уволили Романа Карякина. К нему неоднократно были претензии у общественников и депутатов по ремонтируемым объектам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.