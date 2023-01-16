фото: Архив КП

В Саратове за сутки 44 человека заболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

На сегодня, 16 января в Саратовской области зафиксировано 302 524 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,05 процента, от общего количества зараженных. Полностью вылечили от вируса 296 159 человек, восстановление составляет 97,89 процента, за сутки - 52 человека.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове - 12, Балаковском, Энгельсском районах - по 8, Балашовском - 5, Вольском - 4.

Наибольшее количество заболевших составляют пенсионеры. По клиническому течению болезни 44 человека с признаками ОРВИ.

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