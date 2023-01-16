Фото носит иллюстративный характер. Архив КП.

В Балаково произошел пожар в одноэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 15 января, в 23:23 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил вызов о пожаре в одном из домов на улице Красная Звезда в Балаково. Горел одноэтажный дом на 3 квартиры. Возгорание произошло в одной из квартир и перекинулось на кровлю дома, жильцы самостоятельно эвакуировались.

На месте работало 3 пожарных расчета. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов дома, в его квартире загорелся диван. Погибших и пострадавших нет.

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