Александр Бурмак. Фото из личного телеграм-канала.

Александр Бурмак: Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ. Об этом глава комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики рассказал в своем телеграм-канале.

Бурмак назвал важным для людей предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расселить все аварийное жилье в Летке, включая 5 домов, получивших этот статус после 1 января 2022 года.

— Благодаря содействию Вячеслава Викторовича на расселение 31 дома направлены средства из федерального бюджета. Остается 5 домов, которые по ряду причин были признаны аварийными после 1 января 2022 года. При этом их состояние ничем не отличается от тех, которые вошли в программу раньше. Поэтому проблема расселения домов в Летном городке должна решаться комплексно.

В рамках комитета обязательно проработаем этот вопрос, изучим пути решения. Возможно, будут внесены дополнения в ту или иную региональную программу. При необходимости выйдем с предложениями по изменению бюджета с учетом этих обстоятельств, – подчеркнул Александр Бурмак.

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