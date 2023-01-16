фото: сайт партии «ЕР»

Исполняющим обязанности замглавы администрации Саратова по социальной сфере стал Александр Пажитнев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Саратова.

Сегодня, 16 января, на должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере назначен Александр Пажитнев. Ранее данный пост занимал Александр Бурмак, осенью 2022 года он стал депутатом Саратовской областной думы.

Пажитнев родился 7 октября 1966 г. в с.Горожанка Рамонского района Воронежской области, с 2008 года работал директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Октябрьского района.

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