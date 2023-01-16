фото: Володин. Саратов

Володин предложил расселить все аварийное жилье в Летном городке. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера ГД РФ «Володин. Саратов»

Вячеслав Володин обсудил с региональными властями планы по расселению аварийного и ветхого жилья в Летном городке Энгельса. По 31 аварийному дому решение на сегодняшний день найдено: выделены федеральные средства.

Еще 5 домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2022 года не попадают в действующую программу. Вячеслав Володин назвал это недопустимым и предложил местным властям продумать самостоятельные варианты решения, а не перекладывать ответственность только лишь на федеральный уровень.

— Думайте о том, как отселить, как решить эту задачу. А когда вы сидите, ничего не делаете и говорите: дайте нам денег, – тогда вы не нужны. Возьмите и напишите заявление, – обратился Володин к региональным чиновникам, отвечающим за переселение.

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