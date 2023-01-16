В Саратовской области за неделю самыми необычными именами для новорожденных стали Элиф и Мелисса

За прошедшую неделю в тех крупнейших городах губернии – Саратове, Энгельсе и Балакове появились на свет 306 младенцев (173 мальчика и 133 девочки). Такие данные привели в управлении по делам ЗАГС при правительстве региона.

Самыми необычными именами для саратовских малышей стали Элиф, Мелисса, Христина и Лука. В ЗАГСе по Ленинскому району родители обратились за регистрацией близнецов с именами Сумайя и Сулейман.

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