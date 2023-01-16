В Энгельсе пенсионера сбила машина на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Вчера утром, 15 января, в Энгельсе машина сбила 75-летнего мужчину, сообщили в ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 10 утра на улице Тельмана рядом с улицей Волоха, пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сбил 36-летний водитель «четырки».

Мужчину госпитализировали, в больнице ему была оказана разовая медпомощь, он продолжит лечиться дома.

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