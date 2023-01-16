В Заводском районе Саратова 11-летняя девочка отравилась угарным газом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 15 января, в Саратове несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с отравлением, сообщает СУ СКР по региону.

Предварительно, 11-летний ребенок почувствовал себя плохо в квартире на проспекте Энтузиастов. Родители вызвали девочке скорую помощь.

После госпитализации выяснилось, что девочка получила отравление угарным газом, сейчас проводится проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.