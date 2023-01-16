Николай Панков: саратовцам нужны кинотеатры, а не очередные торговые точки

Николай Панков

Сегодня, 16 января, Николай Панков прокомментировал инициативу Вячеслава Володина о возвращении кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов» в собственность государства.

Согласно соцопросу, проведенному в Телеграм-канале «Володин Саратов», большинство жителей высказалось за возвращение трех старейших кинотеатров в собственность государства.

- Нет задачи изъять объект у собственника. Речь идет о том, чтобы сохранить назначение объектов. Нужно сделать так, чтобы новые собственники были обязаны не менять назначение объектов и оставлять их кинотеатрами. Сейчас это условие не соблюдается.

Поэтому Вячеслав Володин хотел услышать мнение саратовцев. Люди высказались «ЗА». Им нужны кинотеатры, а не очередные торговые точки, - заявил Николай Панков.