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НовостиОбщество16 января 2023 2:00

Второй рабочий понедельник года в Саратове будет морозным и ветренным

В Правобережье погода будет чуть теплее, возможен небольшой снег
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 16 января, в Саратовской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Возможен ночной мороз до -18°C. В правобережье в темное время суток будет чуть теплее – до восьми ниже нуля.

Днем на территории региона от -7 до -12°C. Синоптики прогнозируют средний юго-восточный ветер – 4-9 метров в секунду, по области местами возможны порывы до 13 м/с.

Местами в правобережных районах губернии возможен небольшой снег.

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