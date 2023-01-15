Реконструкцию Нового ТЮЗа в Саратове завершат к концу 2023 года

Фото: Пул Z 64 / Telegram

В Саратове к концу этого года планируется завершить реконструкцию малой сцены ТЮЗа имени Киселева, сообщили сегодня, 15 января, в пресс-службе правительства области.

По национальному проекту «Культура» планируется полностью обновить сцену, она должна соответствовать всем современным стандартам. Кроме того, здание получит новую пристройку – там разместят еще один вход для гостей театра.

Рабочие завершают демонтаж оборудования сцены и штукатурят стены. Также к зданию нового ТЮЗа подводят теплотрассу. Некоторое сценическое оборудование приходится заменять отечественными аналогами, если из-за санкций оно не может быть поставлено.

После этого на месте пристройки забьют сваи. Объект посетил губернатор Бусаргин – он потребовал сдать пристройку в июле, остальные же работы завершить к концу этого года. Реконструкция малой сцены не влияет на работу театра – спектакли показывает и старый, и новый ТЮЗы.

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