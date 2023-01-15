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НовостиОбщество15 января 2023 13:51

В Саратове из-за обесточки движение трех троллейбусных маршрутов прекратилось на 2,5 часа

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 16 января, в Ленинском районе Саратова обесточка на сетях парализовала движение трех троллейбусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба СГЭТ в соцсетях.

Из-за оставшегося без доступа к электросети в районе поселка Елшанка подвижного состава встали троллейбусы №№5а, 7 и 11. Движение было прервано в 14:50, восстановить его смогли лишь к 17:20.

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