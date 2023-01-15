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НовостиПолитика15 января 2023 13:38

В зоне спецоперации погиб 37-летний уроженец Маркса

Роман Хвалин
Евгений Истомин. Фото со страницы главы Марксовского района Дмитрия Романова

Евгений Истомин. Фото со страницы главы Марксовского района Дмитрия Романова

В ходе боев СВО по защите мирного населения Донбасса погиб уроженец Саратовской области Евгений Истомин. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Дмитрий Романов.

Евгений родился 18 ноября 1985 года, учился в марксовской школе №1, а после своего 16-летия продолжил обучение в политехническом лицее №46 города Маркса, там он обучался делу токаря.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет завтра, 16 января, в городе Маркс.

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