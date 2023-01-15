За сутки в Саратовской области нашли еще 41 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Саратовской области диагностировали еще 41 случай заболевания ковидом, сообщили сегодня, 15 января, в региональном оперштабе.

Накануне было лабораторно подтверждено 45 новых случаев заболевания. Среди новых случаев лишь три пациента имеют симптомы пневмонии, у остальных болезнь протекает в форме ОРВИ.

Больше всего заболевших выявили в Саратове – 14 человек, в Балаковском и Энгельсском районах – по шесть, в Балашовском – четыре случая ковида. 10 из заболевших старше 65 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.