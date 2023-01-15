Более 20 домов в Ленинском районе Саратова остались без отопления до вечера

В Ленинском районе Саратова более двадцати домов остались без отопления, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Коммунальщики компании «Т Плюс» ремонтируют котельную у дома по адресу Мира, 7Б. без тепла по этой причине оказались жители улиц:

- Мира дома №№2; 4; 5; 7; 12

- Международной №№ 2; 4; 7; 8А; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 17А; 18

- Международный проезд №№1; 3; 5; 7; 9; 44.

Возобновить теплоснабжение надеются к 17 часам.

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