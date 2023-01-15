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НовостиОбщество15 января 2023 8:46

В Саратовской области за этот год отремонтируют 50 домов культуры

В списке оказались сельские ДК и несколько крупных объектов
Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

В 2023 году в Саратовской области продолжит работать программа по ремонту домов культуры. Роман Бусаргин уточнил в своем Телеграм-канале, что на работы по программе, предложенной спикером ГД Вячеславом Володиным, выделено 70 миллионов рублей.

На эту сумму проведут ремонт в 50 объектов по всей области, преимущественно в сельских домах культуры. Программа предусматривает работы и в крупных объектах – например, ДК в поселке Красный Текстильщик и в Вольске. Прежде всего, в зданиях требуется замена кровли.

- Для любого села ДК – один из центров притяжения жителей. Когда в селах занимаются всей социальной инфраструктурой, люди не уезжают. Главам районов нужно ответственно отнестись к реализации проекта – вовремя подготовить документацию, в срок провести конкурсные процедуры, чтобы начать ремонт, как только позволит погода, - заявил губернатор.

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