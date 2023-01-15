В предместье Саратова столкнулись КамАЗ и «Приора» – в легковушке двое погибших

Фото: Облспас
Сегодня, 15 января, в Гагаринском районе Саратова произошло смертельное ДТП, сообщили в Облспасе.
Спасателям сообщили о столкновении КамАЗа и Lada Priora у поселка Красный Октябрь в 10:21. В аварии погибло два человека из «Приоры», еще один пострадал. Чтобы спасти выжившего и деблокировать тела погибших, использовался гидравлический инструмент.
Пострадавшего передали медикам из Центра медицины катастроф. Его данные, как и сведения о скончавшихся в результате ДТП пока неизвестны, также инспекторы не нашли виновного в случившемся.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.