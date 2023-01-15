В Саратовской области пожилой мужчина сгорел в своей квартире из-за самодельного обогревателя

Фото: Архив КП

В Романовской районе Саратовской области на пожаре погиб пенсионер, сообщили в СУ СКР по региону.

Как сообщили следователи, днем 14 января прохожая заметила задымление в доме поселка Алексеевский Романовского района, женщина вызвала пожарных.

После тушения в квартире нашли труп 65-летнего мужчины, причиной возгорания называют самодельный обогреватель.

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