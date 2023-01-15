Семья в саратовской многоэтажке отравилась угарным газом

В Саратове вчера, 14 января, несколько взрослых и детей пострадали от отравления угарным газом, сообщает региональная прокуратура.

Как уточнили в надзоре, инцидент произошел прошлым вечером в квартире по адресу Тверская, 37 в Ленинском районе Саратова. В ведомстве сообщили о пострадавших взрослых и детях, но не уточнили возраст и количество пострадавших. Инициирована проверка.

По информации СМИ, пострадали и были госпитализированы 64-летняя пенсионерка, 32-летний мужчина и 28-летняя женщина. Кроме того, в больнице оказались и дети пары – 7 и 10-и летние мальчики, пожилая женщина является их бабушкой.

Взрослые пациенты находятся в тяжелом состоянии, состояние малышей оценивается как средней тяжести.

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