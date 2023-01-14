16 января в Саратовской области будут перебои в вещании цифрового телевидения и радио. Об этом предупреждает саратовский филиал РТРС.

— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — уточнили в РТРС.

В Саратове профилактику будут проводить в период времени с 6:00 до 15:00. В этом время возможны перебои в вещании радиостанций Love Radio 106,8, «Авторадио» 102,1, «Вести FM» 100,2, «Детское радио» 88,3, «Дорожное радио» 106,3, «Европа Плюс» 103,5, «Камеди Радио» 90,2, «Комсомольская правда» 90,6, «Маяк» 97,6, «Монте Карло» 87,5, «Такси FM» 89,2, «Наше Радио» 91,5, «Новое радио» 103,9, «Радио 7 на семи холмах» 102,6, «Радио NRJ (Энерджи)» 87,9, «Радио Ваня» 89,8, «Радио ВЕРА» 101,1, «Радио Дача» 91,0, «Радио Рекорд» 88,7, «Радио России ГТРК Саратов» 99,0, «Радио Шансон» 101,5, «Радиола 103» FM, «Русское радио» 105,3, «Юмор FM 100,6». Кроме того, возможны перерыв в трансляции бесплатных 21 телеканала (РТРС-1 и РТРС-2), а также каналов Ю-ТВ, Солнце и Суббота.

В Балаково будут перебои в вещании бесплатных телеканалов, а также радиостанций «Вести FM» 97,4, DFM 106,5, «Дорожное радио» 99,2, «Европа Плюс» 98,4, «Маяк» 101,3, «Монте Карло» 96,6, «Наше Радио» 98,8, «Радио России ГТРК Саратов». Время возможных отключений — аналогичное.

В Александровом Гае, Ершове, Перелюбе, а также Пинеровке Балашовского района с 6:00 до 15:00 могут не работать 21 бесплатный цифровой телеканал и «Радио России».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.