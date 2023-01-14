фото: пресс-служба Губернатора
Поликлинику в поселке Юбилейном обещают открыть к лету. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В Саратове детскую поликлинику откроют в здании бывшей 20-й поликлиники в Юбилейном.
После осмотра свободных площадей вместе с Олегом Костиным и Ладой Мокроусовой приняли решение разместить здесь детскую поликлинику – полноценный медицинский комплекс с диагностикой и реабилитационным отделением. Ранее идею развития детской медицины обсуждали с депутатом ГД РФ Николаем Панковым.
- Нужно провести необходимый ремонт и закупить современное оборудование. Планируется поставить более 300 единиц медтехники, том числе уникальной – например, переносной УЗИ-аппарат для новорожденных. Необходимые средства выделим. Планируем, что поликлиника будет готова уже летом этого года, - пишет губернатор.
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