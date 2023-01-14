фото: пресс-служба Губернатора

В Саратовской области обещают расселить 202 аварийных дома. Об этом сообщает пресс-служба главы Саратовской области.

По словам губернатора Романа Бусаргина, новый этап программы расселения аварийных домов должен быть закончен до конца 2023 года. В ходе совещания по программе расселения аварийных домов глава региона сообщил, что до конца 2023 года планируется расселить 202 дома, в которых на данный момент живет 7000 человек. Объем финансирования составляет более 8 млрд рублей.

В Саратове планируется расселить 1975 квартир в 70 домах. Планируется купить квартиры в 3 строящихся домах и возвести 6 новых. В Энгельсе для переселенцев закупят квартиры в новых домах у застройщиков. На сегодняшний день приобретены 611 квартир.

Ряд муниципалитетов пошли по пути строительства новых домов под переселенцев. В их числе – Балашов, Вольск, Ершов, Маркс, Советский р-н. В небольших районах такой объём строительства – впервые за многие годы. Роман Бусаргин поручил минстрою сопровождать каждый этап, чтобы исключить сбои. Особое внимание – уделить подготовке проектов, прохождению экспертизы, подводу коммуникаций.

Губернатор поручил в домах для переселенцев предусмотреть квартиры для других категорий – детей-сирот, многодетных семей. Таким образом, можно синхронизировать сразу несколько программ для льготников. Подобная практика уже применяется в Балашове.

- Завершим программу в срок – и сможем претендовать на федеральное финансирование следующих этапов. Личная ответственность за реализацию лежит на главах муниципалитетов, - подчеркнул Роман Бусаргин.